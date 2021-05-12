SteelSeries представила Rival 5 - о такой можно только мечтать

Мышка является наиболее важным устройством ввода для большинства геймеров, так как именно от мышки зависит точность ввода информации. В шутерах, мультиплеерных играх и даже одиночных сюжетных проектах куда важнее иметь качественную мышку, чем клавиатуру — даже профессиональные игроки утверждают, что мышка самый важный элемент. И теперь специально для поклонников мультиплеерных игр была представлена мышка SteelSeries Rival 5, которая оборудована сразу девятью программируемыми клавишами. Вы можете взять и настроить на данные клавиши множество различных действий или даже переназначить кнопки. Более того, есть даже возможность настроить множество различных параметров через фирменное программное обеспечение — настройки подсветки, чувствительности и так далее, всё там.

Корпус мышки создан специально для правшей, так что хват левой рукой, к сожалению, не особо подойдет. Также на корпусе устройства расположены дополнительные кнопки и светодиодные панели, которые придают устройству дополнительного стиля и узнаваемости. За основу же продукта взят датчик TrueMove Air, который отлично справляется с поставленной задачей — высокая чувствительность, масса настройки оптического сенсора и всё в таком духе. Мышку вполне можно назвать флагманской, стоимость ее составляет 70 евро, но пока что на территорию России продукт еще не приехал и стоимость устройства тоже не сообщают. Стоит подождать, пока новая мышка появится у нас в стране по официальной цене.
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