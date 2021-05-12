SteelSeries представила игровую мышь Rival 5

Производитель игровой периферии компания SteelSeries представила игровую мышку Rival 5.

Модель разработана для большинства игровых дисциплин, таких как Battle Royale, FPS, MOBA, MMO и других динамичных игр.

SteelSeries Rival 5 оснащена 9 программируемыми кнопками. Новинка весит 85 грамм. Поставляется мышь с кабелем Super Mesh. SteelSeries Rival 5 предлагает обновленную подсветку RGB с 10 зонами освещения.

В Rival 5 используется оптический датчик TrueMove Air. Он предлагает до 18000 CPI и частоту спроса 1000 Гц. Кроме того, мышка оснащена коммутаторами Golden Micro IP54 нового поколения со сроком службы до 80 миллионов нажатий. С помощью ПО SteelSeries GG пользователь может настроить подсветку, макросы и другие настройки мыши.

Стоимость игровой мыши SteelSeries Rival 5 составляет 70 долларов.