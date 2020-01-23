SteelSeries представила игровую периферию

SteelSeries представила три новых продукта, игровую мышь и две клавиатуры.

Новый SteelSeries Rival 3 представляет бюджетный сегмент. Игровая мышь с RGB подсветкой и новым датчиком TrueMove Core 8500 CPI. Он был разработан совместно с PixArt. Мышь весит 77 грамм, переключатели рассчитаны на 60 миллионов нажатий. Имеются программируемые кнопки с 5 профилями.

Клавиатура Apex 3 оснащена водонепроницаемым стандартом IP32, имеет 10 зонную RGB подсветку, бесшумные переключатели и защиту от ореолов.

В SteelSeries Apex 5 используются гибридные переключатели, которые сочетают в себе ощущение мембранной клавиатуры. Клавиатура изготовлена из высококачественных материалов и гарантирует повышенную долговечность. Обе клавиатуры имею подставку для запястий.