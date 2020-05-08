SteelSeries выпускает фантастическую периферию в стиле Neon Rider

Новая периферия в стиле Neon Rider разработана двумя компаниями SteelSeries и Red Moon. Было выпущено три продукта: коврики для мыши и игровая мышь. Новинки уже доступны для заказа.

QcK L Neon Rider Edition игровой коврик, компактный вариант для мышки с размером 450x400x2 мм. Изготовлена из микроволокнистой ткани QcK.

QcK Prism XL Neon Rider имеет размеры 900x300x4 мм. Коврик большего размера и позволяет разместить мышку и клавиатуру. Оснащена RGB-подсветкой. Коврик выпущен в ограниченном количестве.

Игровая мышь Sensei Ten Neon Rider Edition также выпущена в ограниченной серии. Мышь использует сенсор TrueMove Pro и поддерживает до 18000 CPI, датчик позволяет стабилизировать мышь во время резких движений.