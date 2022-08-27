SteelSeries выпустила акустические системы линейки Arena

Компания SteelSeries представила новые динамики серии Arena, доступные в системах 2.0, 2.1 и 5.1. В линейку входят модели: SteelSeries Arena 3, Arena 7 и Arena 9.

В SteelSeries Arena 3 используется 4-дюймовый диффузор, создающий полный спектр кристально чистых высоких частот, ярких средних частот и мощных басов. Динамики предлагают проводное и Bluetooth-соединение, а также интуитивно понятное управление. Модель SteelSeries Arena 7 - игровая USB-система 2.1 RGB с 2-полосным дизайном динамиков, а 6,5-дюймовый сабвуфер создает мощный богатый, глубокий и точный звук. Благодаря USB-соединению динамики совместимы с ПК, Mac или PlayStation.

Флагманская модель SteelSeries Arena 9 обеспечивает полное погружение в игру благодаря 2-полосным динамикам, выделенным центральным каналом, мощным сабвуфером, беспроводными задними динамиками и RGB-подсветкой. Используйте стандартное USB-соединение, чтобы передать самые захватывающие звуки игр на ПК, Mac или PlayStation. Геймеры могут воспользоваться оптическим и стандартным 3,5-мм разъемом Aux для телефонов, планшетов, телевизоров и других аудиоустройств, а широко совместимый Bluetooth обеспечивает беспроводную работу и удобное подключение к телефону и другим устройствам.

Акустические системы линейки Arena уже доступны по цене от 129 долларов.