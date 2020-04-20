SteelSeries выпустила гарнитуру в честь Cyberpunk 2077

Компания SteelSeries, которая достаточно долго находится на рынке компьютерной периферии, решила выпустить интересную гарнитуру и серию аксессуаров в честь релиза Cyberpunk 2077. Конечно, сама игра пока что в стадии разработки и релиз может состоятся совсем не скоро, но уже сейчас разработчики говорят о том, что проект готов, так что если вы большой фанат ролевых проектов, то стоит подготовить деньги. Кроме того, нужно понимать, что гарнитура эта не просто в стиле игры, но и выглядит очень привлекательно, это настоящая коллекционная вещь. Для фанатов качественного звука, которые хотят играть много и постоянно, это идеальная возможность купить добротный гаджет за разумные деньги. Ждем официальный релиз в нашей стране.