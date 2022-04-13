SteelSeries выпустила игровые мыши серии Aerox для MMO/MOBA-игр

SteelSeries представила три новых мышки серии Aerox для самых требовательных игр жанра MMO/MOBA, таких как Fortnite, Dota 2 или League of Legends.

Новинки отличаются легкой конструкцией, программируемыми кнопками и RGB-подсветкой. SteelSeries Aerox 5 Wireless весом 74 граммов, гарантирует до 180 часов игрового процесса. Есть 9 программируемых кнопок и датчик воздуха TrueMove обеспечивают непревзойденную точность. SteelSeries Aerox 5 весит 66 граммов, оснащена датчиком TrueMove Air и ножками из PTFE обеспечивающие плавное скольжение на игровом коврике. Подсветка Brilliant PrismSync обеспечивает 3 зоны RGB.

Aerox 9 Wireless — это первая настоящая инновация в жанрах MMO и MOBA. Она использует беспроводную связь Quantum 2.0 и Bluetooth, а также переключатели Golden Micro IP54 рассчитанные на 80 миллионов кликов. Мышка способна обеспечить до 180 часов автономной работы.

Aerox 5 продается за 79 долларов, Aerox 5 Wireless за 139 долларов и Aerox 9 Wireless обойдется в 149 долларов.
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