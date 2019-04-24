Steelseries ARCTIS 9X готова к бою

Компания Steelseries официально представила новую игровую гарнитуру, которая создана специально для игровой приставки Xbox One. Это действительно интересное решение, ведь ранее в линейке Steelseries ARCTIS не было устройств для данной консоли. Теперь же вы можете приобрести гарнитуру Steelseries ARCTIS 9X и получить массу возможностей для аннигиляции противника. К примеру, вы можете настраивать громкость прямо из наушников, плюс есть классный микрофон, который передает звук вашим товарищам по команде. На текущий момент это самое интересное устройство на рынке, которое позволяет забыть о проводах и играть на консоли от Microsoft с максимальным удобством. Осталось только дождаться старта продаж на территории России и можно брать.