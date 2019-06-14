Steelseries Arctis 1 стоит 50 баксов

Компания Steelseries официально представила геймерскую гарнитуру Arctis 1, которая идеально подходит для тех геймеров, которые сражаются сразу на консоли и ПК. Дело в том, что у продукта универсальный коннектор и вы можете подключить наушники как в компьютеру, так и к консолям вроде PS4 или Xbox One. Это удобно, если у вас есть несколько игровых платформ и вы хотите играть сразу везде, ведь нет необходимости покупать сразу несколько гарнитур для каждой платформы отдельно. В этом есть большой плюс, да и сама гарнитура стоит всего 50 долларов. Это весьма доступно если учитывать, что на современном рынке не так уж много действительно качественных игровых устройств за такие деньги. Обязательно советуем обратить свое внимание.