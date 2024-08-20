Стильные телевизоры TCL A300 Pro появились в продаже

Компания TCL выпустила в китайскую продажу телевизоры серии TCL A300 Pro, которые были представлены около месяца назад. За новинки просят 1400, 1905 и 2520 долларов в версиях на 65, 75 и 85 дюймов соответственно. Телевизоры выделяются в первую очередь корпусом с общей толщиной 27,9 мм и заменяемой посредством магнитных креплений рамкой.

Также отметим функции ИИ для создания картин на заставке, матрицу с технологией Quantum Dot Pro, разрешение 4K, частоту обновления 144 Гц, точность цветопередачи Δ≤0,99, нанокристаллическое антибликовое матовое покрытие, беспроводную акустическую систему Audio by Bang & Olufsen 3.1.2 и напольную подставку со съёмными колёсами.