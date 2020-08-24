Стильный смартфон LG Q92 5G оценен в 420 долларов

Компания LG пополнила ассортимент LG Q92 5G, который должен стать более дешевой версией LG Velvet 5G. Новинку оснастили 8-ядерной платформой Snapdragon 765G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, защитой от воды и пыли по стандарту IP68 и от ударов и падений по военному стандарту MIL-STD-810G, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48, 8, 5 и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт и предустановленной оболочкой LG UX 9 на основе Android 10. Цена смартфона составляет 420 долларов.