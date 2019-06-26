Стильный телевизор Samsung Serif 2019 поступил в продажу за $ 1600

Samsung представила усовершенствованную версию 55-дюймового телевизора Serif, впервые выпущенного в 2016 году. Теперь в нем реализована технология изображения QLED премиум-класса и функция Samsung Ambient Mode для функциональности смарт-телевизора и высококачественного минималистичного форм-фактора. Дизайн телевизора является результатом партнерства между Samsung и Ronan & Erwan Bouroullec, чьи дизайнерские работы были представлены в музеях по всему миру. Технология QLED+ от Samsung выполнена со 100% поддержкой цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживает также технологию HDR 10, что делает цвета и контрасты по-особенному четкими и интересными.

Serif оснащен 55-дюймовым дисплеем QLED и режимом Ambient, последний из которых превращает телевизор в большой интеллектуальный дисплей. Когда режим Ambient активирован, он может отображать полезную информацию. Для пользователей Apple, Serif получит поддержку протокола Apple AirPlay 2, который позволяет передавать контент с устройств Apple напрямую на телевизор. 55-дюймовый Serif от Samsung предлагается за $ 1600, поставки устройства запланированы на 19 июля.