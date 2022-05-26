Streacom представил корпу DA6

Streacom представила DA6, вертикальный корпус SFF с открытой рамой, отличающийся уникальным дизайном и конструкцией. Вертикальная компоновка идеально подходит для безвентиляторного конвекционного охлаждения, но также позволяет добиться компактности, что в сочетании с направленными вниз портами позволило создать продукт, который великолепно выглядел со всех сторон.

В DA6 достаточно места для большого кулера с нисходящим потоком воздуха высотой 105 мм до края корпуса, ничто не мешает вам выложиться по полной с самым высоким башенным кулером, который только может быть.

Конструкция корпуса с открытой рамой устраняет многие ограничения по размеру, присущие обычному корпусу, позволяя выбору компонентов меньше зависеть от размера и больше от требований к производительности.

Кронштейны закреплены одним винтом с каждой стороны, который при ослаблении позволяет регулировать положение, сдвигая его вдоль труб. Кронштейны также могут быть оснащены внутренней или внешней ориентацией, что дает возможность устанавливать оборудование ближе или дальше от края.

DA6 обеспечивает совместимость с блоком питания ATX без ущерба для размера графического процессора, поэтому вам не нужно выбирать между мощностью и производительностью или ограничивать параметры блока питания только SFX.
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