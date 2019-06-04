Stream Deck XL для стримеров

В последнее время стримеров очень много появилось и каждый хочет делать свои прямые трансляции еще интереснее и красивее. Для этого была выпущена модель Stream Deck XL, которая позволяет по нажатию на кнопку вызвать какое-то действие или анимацию. Если раньше вы должны были переходить в окно программного обеспечения и проводить действия там, то сейчас просто назначаете действе на кнопку и нажимаете на нее. Это очень удобно и легко, плюс на каждой клавише есть иконка. Она выводится на дисплей, ведь под каждой из клавиш установлен маленький экранчик, позволяющий не путаться в кнопках и правильно вести свою трансляцию. Стоит такая штука дорого, но у нее и возможностей предостаточно, чтобы окупать себя. Для стримеров просто идеально.