Студийный звук у вам дома с Sonos Five и Sonos Sub

Бренд Sonos предлагает инновационные решения для обеспечения качественного звука в доме вне зависимости от пространства, объединяя устройства и создавая мультирум систему.

Sonos Five - мощный динамик умной аудиотехники бренда Sonos. Беспроводная акустическая система обладает звучанием High Fidelity и гарантирует живой чистый звук при просмотре кино, сериалов и прослушивания музыки. Динамик имеет лаконичный дизайн и впишется в любой интерьер. Динамик можно подключить к проигрывателю или другому устройству. Динамик Five легко управляется с помощью Sonos App или Apple AirPlay, доступен в двух цветовых исполнениях: черном и белом. Стоимость Sonos Five составляет 52 990 рублей.

Для создания домашнего кинотеатра с впечатляющим звучанием достаточно объединить беспроводной сабвуфер Sub с совершенно новым Sonos Arc, Sonos Beam, PlayBase или Playbar в единую акустическую систему. Сабвуфер обеспечивает насыщенное звучание басов без помех и лишних шумов, а также делает звук более объемнее. Управление сабвуфером Sub осуществляется с помощью приложения Sonos App. Sonos Sub доступен в продаже по цене 69 990 рублей.