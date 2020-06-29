Супер компактный игровой компьютер от Raspberry Pi

Если вы в поисках маленького компьютера, размером со среднюю человеческую ступню, то Raspberry Pi подходит вам как нельзя лучше. Это ультра крошечный игровой ПК является полноценным стационарным настольным компьютером, он был разработан Майклом Пиком и анонсирован неделю назад.

По своему внешнему виду он максимально похож на своих братьев по цеху стандартных размеров. Его корпус выполнен на заказ и даже имеет внутри комплектующие, отпечатанные на 3D-принтере и выглядящие как графические карты и система охлаждения. Сам корпус также изготовлен на 3D-принтере, панели которого исполнены из акрилового плексигласа. В представленной сборке используются 4 вентилятора, два на передней панели, один на задней и один, как уже было упомянуто, на графической карте. Для еще большей реалистичности создатель даже прикрепил к индикаторам состояния несколько оптико-волоконных кабеля, создающие иллюзию, что жидкостного охлаждения. На дне компьютерного блока имеются USB-порты. Этот малыш использует Raspberry Pi как основную материнскую плату, так что возможности напрямую запускать класса «AAA» не имеется, но вы сможете транслировать их со стороннего устройства при помощи, например, таких приложений Parsec, что ставит под вопрос использование его по прямому предназначению. При этом сам вид устройства, его габариты и при этом полную работоспособность не могут оставить равнодушными никого. Будет интересно следить за дальнейшим развитием этого проекта на официальном Youtube канале Майкла Пика или при помощи социальной сети Reddit.