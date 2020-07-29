SuperWide монитор Philips 498P9 Brilliance поступит в продажу в августе

Phillips представила огромный монитор диагональю 49 дюймов. Philips 498P9 Brilliance выделяется среди конкурентов благодаря широкому спектру технологических возможностей.

Монитор предлагает разрешение 5120 на 1440 пикселей с соотношением сторон 32: 9. VA панель обеспечивает контрастность 3000: 1, частоту обновлению 70 Гц и широкий охват гаммы sRGB 121%, AdobeRGB 91. Модель поддерживает технологию Adaptive-Sync.

Встроенные функции LowBlue и технология Flicker-Free, уменьшат утомляемость глаз пользователя. На задней панели расположен разъем DisplayPort 1.4, два разъема HDMI 2.0b, разъем HDCP 2.2, 6 портов USB 3.2 и выход для наушников. Philips 498P9 Brilliance можно отрегулировать по высоте, углу наклона и повернуть в стороны. Монитор поддерживает крепление VESA 100 на 100 мм.

SuperWide монитор Philips 498P9 Brilliance поступит в продажу в августе по цене от 889 евро.
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