Surface Pro подешевел на 200 баксов

Планшетный компьютер Surface Pro стал заметно дешевле - производитель решил порадовать потенциальных покупателей скидкой в 200 долларов. Учитывая стоимость продукта, это действительно крутое предложение, позволяющее вам сэкономить деньги на покупку ПО или аксессуаров, либо, если у вас ограничены ресурсы и хочется получить максимум возможностей за свои деньги. Для многих данный планшет остается темной лошадкой, ведь при своем ценнике есть тьма конкурентов с более высокой производительностью. Теперь гаджет можно брать, я бы даже сказал нужно, ведь среди Windows-решений это шикарный вариант, один из лучших. Думаю, если воспользоваться разными средствами возврата денег (кэшбеки), то можно получить очень крутое устройство за адекватные средства и работать со всем нужным контентом.