Сверхбюджетный смартфон Redmi Go за $70

Redmi, суббренд под управлением Xiaomi, представит новое устройство под названием Redmi Go. Это будет их новый сверхбюджетный смартфон на Android Go, который является облегченной версией Android.

Новинка может похвастаться 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280 на 720 пикселей (HD), 4-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой 1,4 ГГц, графикой Adreno 308, одинарной 8 Мп основной и 5 Мп фронтальной камерами, а также аккумуляторной батареей емкостью 3000 мАч.

Зарядка происходит через разъем microUSB, тогда как для подключения наушников производитель предусмотрел 3,5 мм разъем. Помимо всего прочего, Xiaomi Redmi Go оснащен 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти, слот для установки карт памяти microSD объемом до 128 ГБ включительно, модули связи Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.1 LE, A-GPS, GLONASS и FM-радио, а также возможность одновременного использования сразу двух SIM-карт. Смартфон обойдется примерно в $70 и будет доступен в черном и синем цвете.