Сверхтонкий 85-дюймовый Skyworth A7D оценен в $2000

Компания Skyworth дала старт продажам телевизоров серии A7D, которые могут похвастаться корпусом толщиной 39,9 мм. Многие сравнивают новинки Skyworth с телевизорами Samsung The Frame TV. Телевизоры характеризуются экранами с диагональю 64, 75 и 85 дюймов, разрешением 4K, максимальной яркостью 1000 кд/м2, 97% охватом цветовой палитры DCI-P3, однокристальной системой с двумя ядрами Cortex-A55 и двумя Cortex-A75, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 65-Вт акустической системой с 25-Вт сабвуфером, разъемом HDMI 2.1 с поддержкой 4K при 240 Гц и переменной частоты обновления VRR, автоматической низкой задержкой ALLM и портами USB 3.0. Цена 85-дюймовой версии составляет 2000 долларов.

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