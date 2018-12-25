Светодиодное кольцо вокруг фронтальной камеры Samsung Galaxy S10 получит широкий функционал

Сегодня стало известно о том, что смартфоны Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+ получит вырез для фронтальной камеры, который будет подсвечиваться. Сообщалось, что подсветка будет срабатывать, когда пользователь запустит приложение камеры или во время распознавания по лицу. Согласно новым подробностям, светодиодная подсветка является частью OLED-экрана смартфона. На ней будет отображаться различная информация, вроде уровня заряда аккумулятора или оповещения пользователя об уведомлениях. Также сообщается о возможности быстро запустить приложение при помощи жеста смахивания по фронтальной камере. Напомним, что официальный анонс новых флагманов Samsung ожидается в конце февраля 2019 года.