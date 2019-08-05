Свежая геймерская мышь Zowie S Series standard edition

2019-08-05, Автор - Anna; Продукт - Zowie S Series standard edition; [31]
BenQ анонсировала стандартную версию Zowie S, которая выделяется высоким уровнем комфорта и более короткой длине.

Издание разработано таким образом, чтобы обеспечить достаточное пространство между ладонью и задним краем мыши, что позволит пользователям более свободно перемещаться во время вертикальных движений, оставаясь при этом в состоянии положить ладонь на заднюю часть мыши.

Мышку оснастили датчиком 3360 и доступна в двух размерах: S1 (средний) и S2 (маленький). Манипулятор имеет две боковые кнопки слева и колесом мыши с 16-ю выемками, а также переключатель скорости, который можно использовать для простого переключения на 125, 500, 1000. Игровая мышь Zowie серии S доступна по цене $ 129.

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