Synology запускает корпус NAS DiskStation DS220j

Synology запускает новое сетевое хранилище с двумя отсеками для жестких дисков. Корпус DiskStation DS220j NAS оснащен четырехъядерным процессором Realtek RTD1296 1,4 ГГц в паре с 512 Мб DDR4 ОЗУ обеспечивая питание к содержимому потока к таким устройствам, как компьютеры, мобильные устройства, смарт-телевизоров и других совместимых устройств.

Встроенный отсек для жестких дисков позволяют выполнить быструю замену. Максимальный объем до 32 Тб, если установить два жестких диска по 16 Гб. DS220j поддерживает скорость чтения/записи более 112 МБ/с с возможностью подключения к устройству через Ethernet 1GbE или через два порта USB 3.0 на задней панели.

Сетевое хранилище позволяет пользователю получить доступ к своему хранилищу с мобильного устройства. При использовании приложения Synology Drive никаких дополнительных затрат не возникает, поскольку в общедоступном облаке нет подписки.