TCL CSOT планирует выпустить 32-дюймовый игровой 4K монитор

Компания TCL China Star Optoelectronics Technology недавно объявила о планах выпустить 32-дюймовую изогнутую панель с разрешением 240 Гц и разрешением 4K для использования в игровых мониторах на конференции Global Display Tech-Ecosystem Conference (DTC 2021). Эта новая панель будет самой быстрой из доступных среди игровых мониторов с разрешением 4K. Ожидается, что игровой дисплей R800 с 32-дюймовым дисплеем UD 240 Гц будет включать время отклика 1 мс и собственный алгоритм сжатия изображения. Маловероятно, что монитор будет продаваться напрямую через TCL, поскольку компания обычно продает безымянные мониторы OEM-производителям для настройки, например, с их текущими 4K-мониторами 144 Гц. TCL не объявила о ценах и доступности, поэтому может пройти некоторое время, прежде чем вы сможете приобрести один из этих мониторов.