TCL будет использует Google TV для будущих моделей 2021 года

TCL, одна из крупнейших компаний на рынке смарт-телевизоров , объявила на выставке CES 2021, что в этом году компания запустит серию TCL Google TV. Компании объединят новый развлекательный опыт Google, Google TV, с собственными технологиями отображения, такими как Mini-LED , 8K и QLED, который предложит пользователям потрясающие возможности использования мультимедиа с улучшенным доступом к контенту.

В прошлом году компания внедрила Android TV для некоторых моделей 3-й и 4-й серий. Google TV был представлен в прошлом году вместе с Chromecast с Google TV и с обновленным пользовательским интерфейсом, который лучше интегрируется с системой и упрощает пользователям поиск шоу и фильмов из разных приложений и Сервисы. В настоящее время компания не сообщила, какая серия Smart TV получит опцию Google TV и будут ли обновлены предыдущие модели Android TV.