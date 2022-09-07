TCL представила 98-дюймовый телевизор C735 QLED 4K

На выставке IFA 2022, компания TCL показала новый телевизор с номером модели C735. Это 98-дюймовый телевизор с частотой обновления 120 Гц и яркостью 450 нит. Он оснащен технологией MEMO и улучшенным дисплеем iMAX.

Новый телевизор получил поддержку таких технологий, как Dolby Atmos, Dolby Vision IQ и HDR10+. Модель обеспечивает коэффициент контрастности 6000: 1. Время отклика 15 мс. Телевизор работает под управлением операционной системы Android R с голосовым помощником. С помощью встроенного Google TV можно загружать приложения со многих потоковых сервисов или использовать Chromecast для трансляции гаджета.

TCL 98C735 получил два динамика мощностью по 15 Вт. Модель совестима со звуковыми панелями для создания объемного звучания.

Новинка уже доступна в Германии и Австралии по цене 6500 евро.
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