TCL представила новые дисплеи

Компания TCL CSOT представила новый дисплей, который может похвастаться переменной частотой кадров от 30 до 120 Гц. Это довольно интересное решение, которое подойдет для смартфонов, планшетов и ноутбуков, так как пользователи смогут получить новые устройства, в которых частота будет меняться под разные задачи. К примеру, зачем вам максимальная частота обновления матрицы, если вы просто листаете социальные сети или читаете сообщения? Или зачем включать частоту 120 Гц в играх, где максимум можно получить 60 кадров в секунду. Но этот дисплей хотя бы дает возможность менять настройки, получая более эффективные сценарии работы гаджета в разных ситуациях. Когда новый дисплей появится в смартфонах мы пока что не знаем, но ждем.

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