TCL представила новый телевизор C765 с поддержкой 144 Гц

Два дня назад компания TCL, один из крупнейших производителей электроники, бытовой техники и телевизоров в мире, официально представила новейший телевизор серии C765, который явно заинтересует поклонников фильмов в высоком разрешении, сериалов, видеоигр и не только. Данный телевизор, помимо того, что демонстрирует прекрасную картинку, поддерживает технологию HDR с пиковой яркостью до 2 400 нит, чего предостаточно, чтобы смотреть фильмы даже в яркий солнечный день с открытым окном. Кроме того, телевизор построен на базе технологии матрицы QD-Mini LED, которая вобрала в себя лучшее от QLED и Mini LED, демонстрируя контрастную картинку приличной яркости, более реалистичную цветопередачу и, что немаловажно, эта технология гарантирует приличный срок службы дисплея.

Примечательно, что под капотом у телевизора расположен процессор AiPQ PRO, который при помощи искусственного интеллекта оптимизирует изображение в режиме реального времени. То есть вам достаточно запустить фильм, а новый чип самостоятельно выполнит поставленную задачу, чтобы картинка была более приятной. Собственно, про картинку — телевизор поддерживает переменную частоту обновления матрицы до 144 Гц, так что для поклонников видеоигр это настоящий подарок. А встроенная аудиосистема ONKYO 2.1 позволит наслаждаться качественным звуком без необходимости покупать внешнюю аппаратуру. Стоит же TCL C765 от 94 999 рублей за версию на 55 дюймов — есть ещё модели на 65, 75 и даже 85 дюймов.