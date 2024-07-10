TCL представила телевизор серии T7B

Компания TCL, известный на весь мир производитель потребительской электроники и один из крупнейших в мире брендов телевизоров, официально представил свой новый телевизор серии T7B. Стоит сразу отметить, что данная модель поставляется на базе технологии QLED, благодаря чему будущий владелец получит идеальную цветопередачу, высокую контрастность и яркость. Ещё здесь имеется поддержка технологий HDR10+ и Dolby Vision, так что смотреть поддерживаемый контент будет гораздо приятнее — особенно в плане детализации теней и объектов в тёмных участках кадра. При этом телевизор просто идеален для геймеров, потому что программа Game Accelerator демонстрирует частоту обновления в 120 Гц и картинка весьма плавная даже для соревновательных шутеров.

Стоит ещё отметить, что под капотом у данного телевизора расположен процессор с искусственным интеллектом под названием TCL AiPQ, который отвечает за оптимизацию чёткости и контрастности изображения, реалистичной цветопередачи и прочие очень важные параметры, влияющие на ощущение от просмотра контента. Работает всё это на базе операционной системы Google TV, которая позволяет устанавливать сторонний софт, просматривать фильмы или телесериалы в онлайн-кинотеатрах через фирменные приложения и многое другое. А стоят телевизоры TCL T7B от 48 999 рублей за диагональ в 55 дюймов — есть ещё версии на 65 и 75 дюймов, но они немного дороже. Но за эти деньги вариант просто отменный — особенно в плане характеристик.
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