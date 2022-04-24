TCL представила телевизоры линейки T7E

Компания TCL представила линейку телевизоров T7E. Они обладают современными характеристиками и низкой ценой. Особенно в этом плане выделяется топовая модель серии с 98-дюймовым экраном. Его стоимость составляет всего 16 319 юаней (2510 долларов). Для сравнения, Redmi Max 98 в Китае в настоящее время продается по цене около 19 500 юаней (3000 долларов), а последний Redmi Max 100 стоит 20 480 юаней (3150 долларов).

TCL T7E оснащены экранами с разрешением 4К и частотой кадров 144 Гц. Максимальная яркость достигает 800 кд/кв.м. Аппаратная платформа основана на Unisoc Tiger T9652 Plus. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, флэш-памяти — 64 ГБ.

Телевизоры оснащены семью динамиками и поддерживают Dolby Atmos. Разъем HDMI 2.1 делает их полностью совместимыми с игровыми консолями следующего поколения. На момент написания статьи цена новинок следующая: 55 дюймов — 3 380 юаней (520 долларов), 65 дюймов — 4 486 юаней (690 долларов), 75 дюймов — 6 500 юаней (1000 долларов), 85 дюймов — 8 159 юаней (1255 долларов), 98 дюймов — 16 319 юаней (2510 долларов).