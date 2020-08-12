TCL представила телевизоры нового поколения

Умные телевизоры в последнее время стали пользоваться достаточно высокой популярностью среди пользователей, так как это действительно дает возможность наслаждаться поглощением контента в полной мере. Например, производители делают свои телевизоры более привлекательными в плане качества изображения. Ярким примером такого гаджета выступает новинка от компании TLC, которая предоставляет возможность пользователю смотреть контент при частоте обновления матрицы 120 Гц. Это очень круто, так как глаза будут уставать заметно меньше, при этом не будет никаких проблем при просмотре контента в течение длительного периода. Стоимость новинок пока что не оглашается, но мы обязательно подождем, пока это изменится и расскажем все детали.