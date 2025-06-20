TCL представляет новую серию QLED телевизоров S5K

TCL представляет новую серию QLED телевизоров S5K. Новая линейка сочетает качественное изображение, насыщенный звук и диагонали, идеально подходящие для небольших и уютных пространств. А благодаря использованию технологии квантовых точек и поддержке HDR10 телевизоры серии S5K обеспечивают яркую, реалистичную картинку. Телевизоры TCL S5K оснащены экранами с разрешением Full HD с технологией QLED, которая обеспечивает яркие, насыщенные цвета и более точную цветопередачу. Поддержка HDR10 позволяет улучшать изображение в разных сценах — технология автоматически повышает контрастность и делает детали более чёткими. Даже при просмотре видео не в HDR-формате, картинка будет выразительной и с высоким качеством, близким по уровню к HDR.

Телевизоры S5K работают на платформе Google TV: это означает удобный доступ к фильмам, сериалам, приложениям и голосовому управлению. Специальные режимы просмотра — для кино, игр и спорта — помогут получить максимум от любого контента. Выбирайте нужный сценарий одним нажатием — и наслаждайтесь адаптированным изображением и звуком.