TCL утвердила свое лидерство в поставках телевизоров

Аналитическая компания Omdia признала TCL лидером сразу в трех ключевых категориях мирового рынка телевизоров. Компания подтвердила свои позиции, заняв первое место по объемам поставок крупногабаритных телевизоров, телевизоров с Mini LED подсветкой и моделей на платформе Google TV. По свежим данным Omdia за 2024 год, TCL лидирует в мире по поставкам телевизоров с диагональю от 85 дюймов, контролируя 22,1% рынка. Кроме того, компания стала ведущим поставщиком Mini LED телевизоров с долей 28,8% и удерживает первенство в сегменте телевизоров на базе Google TV четвертый год подряд, начиная с 2021 года.

Omdia прогнозирует, что в 2025 году мировые поставки телевизоров с диагональю 80 дюймов и более вырастут на 35% в годовом исчислении, заняв 7% глобального рынка дисплеев. Ожидается, что к 2030 году эта доля достигнет 11%. Прогнозируется также рост поставок Mini LED телевизоров до 9,3 миллиона единиц к 2025 году, что свидетельствует о стабильном интересе к премиальным дисплеям.
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