TCL выпускает новые доступные телевизоры Google TV

TCL выпустит доступные серии 4K-телевизоров P735 и C635 с уже установленным пользовательским интерфейсом Google TV. Обе модели P735 и C635 будут ЖК-телевизорами среднего класса с разрешением 4K и дисплеями с частотой 50/60 Гц. Доступные в размерах 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов, телевизоры поддерживают Dolby Atmos и Dolby Vision, но не имеют локального затемнения светодиодов.

Между тем, C635 включает в себя немного более продвинутое аппаратное обеспечение, такое как технология изображения с квантовыми точками и модернизированные динамики, от компании Onkyo. Новые модели будут работать под управлением Google TV, более сложной операционной системы Google, которая предлагает пользователям более приятный интерфейс и лучшую интеграцию с прямыми телетрансляциями, чем ее старая платформа Android TV. Google ранее заявлял, что планирует начать замену Android TV с помощью Google TV в этом году.