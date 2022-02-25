TCL выпускает новые доступные телевизоры Google TV

Между тем, C635 включает в себя немного более продвинутое аппаратное обеспечение, такое как технология изображения с квантовыми точками и модернизированные динамики, от компании Onkyo. Новые модели будут работать под управлением Google TV, более сложной операционной системы Google, которая предлагает пользователям более приятный интерфейс и лучшую интеграцию с прямыми телетрансляциями, чем ее старая платформа Android TV. Google ранее заявлял, что планирует начать замену Android TV с помощью Google TV в этом году.