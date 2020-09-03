TCL выпустила множество бюджетных гаджетов

Компания TCL выпустила кучу новых гаджетов, включая пару планшетов Android, новые настоящие беспроводные наушники и умные часы для пожилых людей. Старшая модель из линейки новых планшетов TCL 10 Tab Max оснащена 10,36-дюймовым широкоформатным (2000 x 1200) дисплеем с тонкими рамками и стилусом. Планшет отлично подойдет для просмотра видео или проведения видеозвонков благодаря двойным микрофонам. TCL 10 Tab Max оценен в 299 евро за модель 4G и 249 евро только Wi-Fi.

Более доступная модель TCL 10 Tab Mid получила 8-дюймовый экран, Snapdragon 665 и «мощную акустическую систему». Ее можно будет купить в четвертом квартале за 229 евро. Обе версии планшетов имеют специальный детский режим, и TCL заявляет, что на их экранах меньше синего света.

Беспроводные наушники MoveAudio S200 присоединяются к бюджетному сегменту рынка с ценой в 99 евро. Внешне они схожи с AirPod и обещают 3,5 часа непрерывной работы и до 23 в сумме с чехлом. Здесь есть четыре микрофона с формированием луча и электронное шумоподавление во время звонка. S200 имеют степень защиты IP54 и будут доступны в черном, белом и бирюзовом цвете.

Завершают список новинок умные часы для пожилых людей MoveTime. Они имеют такие функции как, отслеживание активности, обнаружение падений, мониторинг сердечного ритма и звонкам в режиме громкой связи. Часы также предлагают напоминания о лекарствах и активности. MoveTime также будут отображать предупреждения при обнаружении нерегулярно быстрого или медленного пульса. Часы получили большой OLED-дисплей 41x48,5 мм и степень защиты IP67. MoveTime оценены в 229 евро.
Комментарии и отзывы TCL 10 Tab Max, TCL 10 Tab Mid, MoveAudio S20, MoveTime0,
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