TCL выпустила телевизор за 129 долларов

Довольно часто от пользователей можно услышать мнение о том, что все современные умные телевизоры стоят слишком дорого. Компания TCL приняла решение исправить ситуацию и развеять миф о дорогих умных телевизорах, выпустив модель с диагональю 31,5 дюйма при стоимости 129 долларов. Это очень доступная модель на самом деле, так как многие производители продают аналогичные устройства с ценой в четыре раза выше или даже более того. Стоит отметить, что ожидать за такую сумму какую-то крутую матрицу дисплея не стоит, да и ожидать производительного железа тоже не нужно. Все же производитель делает упор на более доступные компоненты, дабы обеспечить своего потенциального покупателя довольно низкой стоимостью. Но итоговый результат хорош.

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