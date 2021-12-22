TCL возобновляет продажи своих Google TV после выпуска исправлений программного обеспечения

TCL недавно временно приостановила продажи своих телевизоров Google TV 6-й и 5-й серий из-за проблем связанными с программным обеспечением. Теперь компания объявила, что ее телевизоры снова поступают в продажу.

По словам представителя китайской компании, «недавние обновления программного обеспечения позволили нам значительно улучшить стабильность и скорость телевизоров TCL с поддержкой Google TV. Благодаря этим обновлениям этот продукт теперь демонстрирует высокую производительность, которую TCL и Google считают будущим телевидения». Другими словами, возобновление продаж наступило,после выпуска нового программного обеспечения, которое исправляет большинство, если не все, из этих проблем. Таким образом, те кто использует Google TV на новых моделях должны получить уведомление об обновлении, чтобы установить на телевизор последнюю версию прошивки, которая должна улучшить производительность и общее впечатление.
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