TECNO CAMON 17 выпущен с процессором Helio G85

Бренд Transsion TECNO выпустил свой новый смартфон TECNO CAMON 17 в Кении.

Смартфон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем.с разрешением экрана 720 x 1600 пикселей, 267 PPI, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью 450 нит. На задней панели смартфона размещен большой логотип TECNO CAMON, датчик отпечатков пальцев и основная камера с тремя модулями.

Тройная камера смартфона включает 48-мегапиксельный основной датчик Samsung S5KGM1ST03 (GM1), датчик QVGA GalaxyCore GC6153 и 2-мегапиксельный датчик глубины GalaxyCore GC02M1B. На передней панели телефона установлен сенсор Samsung S5K3P9SP04 с разрешением 16 МП для селфи и видеозвонков.

За производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G85 в паре с 4/6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и GNSS.

TECNO CAMON 17 работает под управлением HiOS 7.6 на базе Android 11 и оснащен батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт.