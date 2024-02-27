Tecno Camon 30 Premier 5G получил SoC Dimensity 8200 Ultimate

Компания TECNO пополнила ассортимент смартфонов моделью CAMON 30 Premier 5G, которая основана на производительной 4-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 8200 Ultimate с тактовой частотой до 3,1 ГГц. Новинка также характеризуется тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890), 50-Мп (3-х кратный оптический зум) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 50 Мп с возможностью отслеживания взгляда, чипом для обработки изображений Sony Imaging Chip CXD5622GG, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, динамической кадровой частотой до 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, предустановленной ОС Android 14, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 70 Вт. Смартфон появится в продаже во втором квартале этого года, но его цена пока не раскрывается.