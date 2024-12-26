TECNO Camon 40 Pro 4G засветился в сети

В базе данных регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне TECNO Camon 40 Pro 4G, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие корпуса с размерами 165:75:7 мм, поддержки сотовых сетей четвертого поколения, двухдиапазонного Wi-Fi, а также адаптеров беспроводной связи Bluetooth и NFC. Судя по схематическому изображению, аппарат получит основную камеру с тремя модулями и светодиодной вспышкой. По предварительным данным, TECNO Camon 40 Pro 4G также оснастят 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки и батареей ёмкостью 5100 мАч. Релиз смартфона ожидается в ближайшие недели.

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