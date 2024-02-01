TECNO POVA 6 Pro 5G засветился в Google Play Supported

В базе Google Play Supported появилось упоминание смартфона TECNO POVA 6 Pro 5G, официальная презентация которого состоится в рамках выставки MWC 2024 в конце февраля. Устройство фигурирует под модельными обозначением TECNO-LI9. Ранее стало известно, что линейка TECNO POVA 6 первой среди смартфонов этого производителя получит поддержку Dolby Atmos.

Напомним, что предыдущее поколение в лице Pova 5 Pro характеризуется 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, 6-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2, батареей ёмкостью 5000 мАч, сдвоенной основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, слотами для карт SIM, 3,5-мм гнездом для наушников и светодиодной подсветкой на тыльной панели.