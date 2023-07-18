TECNO POVA Neo 3 с АКБ на 7000 мАч оценен в 12 тысяч рублей

Компания TECNO выпустила в российскую продажу смартфон TECNO POVA Neo 3, одной из особенностью которого стал аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Новинку также оснастили поддержкой 18-Вт проводной зарядки, 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, однокристальной системой MediaTek Helio G85, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, фронтальной камерой на 8 Мп и сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 16 МП. В рамках акции смартфон доступен для покупки по цене в 12 и 14 тысяч рублей за версии с 4/128 ГБ и 6/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Рекомендованная цена устройства составляет 13 и 15 тысяч рублей.