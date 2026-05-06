TECNO SPARK 50 оценили в 22 тысячи рублей

Компания TECNO выпустила в российскую продажу смартфон SPARK 50, который оценен в 22 тысячи рублей за конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Другие версии станут доступны для покупки позже. Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G81 с максимальной частотой 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, конфигурации с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, основную камеру на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт, защиту от влаги и пыли по стандарту IP64, боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики с поддержкой DTS Sound.

Представлен недорогой смартфон HONOR X80i…
Компания HONOR представила в Китае свой новый смартфон HONOR X80i, который получил яркий AMOLED-дисплей с…
Motorola представила складной флагман Razr Fold…
Motorola была одной из первых, кто выпустил складной смартфон, однако до недавнего времени компания огран…
Обзор realme C85. Защищенный смартфон с длительным временем …
В конце февраля на российском рынке стартовали сразу две интересные новинки - realme C85 и C85 Pro. Смарт…
Камерофон Xiaomi Leica Leitzphone оценили в 2000 евро …
Компания Xiaomi представила смартфон Leica Leitzphone, который стал глобальной версией эксклюзивного для …
Samsung Galaxy S27 Ultra получит батарею на 5800 мАч…
Samsung может перейти на кремний-углеродные аккумуляторы в следующих флагманах, включая Galaxy S27 Ultra.…
OPPO K15 Pro оценили в 435 долларов …
Компания OPPO объявила цены на смартфон OPPO K15 Pro, который базируется на 4-нанометровом процессоре Med…
iPhone 17e оказалось очень легко ремонтировать…
Ранее в этом месяце компания Apple официально представила новый iPhone 17e с небольшими улучшениями по ср…
REDMI K90 Max с АКБ 8550 мАч оценен в 440 долларов…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью REDMI K90 Max, одной из особенностей которой ста…
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Обзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИОбзор Tecno Spark Slim. Доступный и тонкий смартфон с ИИ
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжкаОбзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor