TECNO SPARK 50 оценили в 22 тысячи рублей

Компания TECNO выпустила в российскую продажу смартфон SPARK 50, который оценен в 22 тысячи рублей за конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Другие версии станут доступны для покупки позже. Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 12-нанометровый процессор MediaTek Helio G81 с максимальной частотой 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G52 MP2, 6,78-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц, конфигурации с 4/128 ГБ, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, основную камеру на 50 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт, защиту от влаги и пыли по стандарту IP64, боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики с поддержкой DTS Sound.