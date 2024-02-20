TECNO официально представила SPARK 20 Pro+

Сегодня бренд TECNO официально анонсировал старт продаж смартфона SPARK 20 Pro+ — флагмана линейки и крайне интересного устройства, на которое явно стоит обратить внимание. Данный смартфон поставляется с AMOLED-дисплеем диагональю 6,8 дюйма, который имеет изогнутые края и при этом работает на частоте в 120 Гц. Этого вполне достаточно, чтобы пользователь получал максимально плавную картинку и мог наслаждаться потребляемым контентом. Также этот дисплей защищён закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 5, работает при пиковой яркости в 1000 нит и может похвастаться сканером отпечатков пальцев, который встроен в этот дисплей. Ещё одной интересной фишкой является умный виджет Dynamic Port, который является интерактивным и расположен в области фронтальной камеры.

Этот виджет отображает информацию о зарядке, данные из приложений и многое другое. Также смартфон получил камеру на 108 Мп, тогда как у большинства смартфонов в этом сегменте датчики гораздо более простые. Благодаря этому огромному разрешению пользователь может снимать с пиксельным биннингом очень детальные фотографии, что явно понравится фотографам. Плюс, у гаджета есть специальный ночной режим для съёмки в условиях плохого освещения. А за производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Helio G99 Ultimate, которого с головой хватит для запуска приложений, игр и прочего развлекательного или рабочего контента. И, конечно, стоит смартфон недорого, что тоже важно.
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