TECNO представила линейку смартфонов SPARK 10

Сегодня компания TECNO, которая является одним из лидеров российского рынка смартфонов, официально анонсировала новое поколение смартфонов SPARK 10, которые будут предоставлять потенциальным покупателям внушительную производительность даже при достаточно низкой стоимости. Например, смартфон TECNO SPARK 10 Pro может похвастаться весьма производительным процессором MediaTek Helio G88, а также 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, чего предостаточно для запуска любых современных видеоигр, программ и развлекательного софта. Учитывая, что смартфон является достаточно доступным решением, хотелось бы сказать, что возможности даже более чем богатые. Но на этом производитель решил не останавливаться, сделав смартфон ещё и довольно продвинутым камерофоном на все случаи жизни.

Например, фронтальная камера смартфона получила датчик изображения на 32 Мп, так что пользователь может делать просто шикарные селфи для социальных сетей и не только. Кроме того, основная система камер позволяет получать качественные кадры как днём, так и ночью, что тоже довольно большая редкость для доступных смартфонов, потому что обычно такого рода устройства ночью снимают посредственно. Добавляем сюда стеклянную заднюю панель, которая порадовала эффектном звёздного неба, и получаем отличное устройство за свои деньги. Будет интересно посмотреть и на другие смартфоны в данной линейке, но пока что информация есть исключительно о смартфоне TECNO SPARK 10 Pro.
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