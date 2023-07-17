TECNO представила смартфоны POVA 5 и POVA Neo 3

Сегодня бренд TECNO, который хорошо известен своими смартфонами и умными устройствами, официально анонсировал старт продаж своих передовых смартфонов новой серии POVA — речь о моделях POVA 5 и POVA Neo 3. Стоит сразу отметить, что данные смартфоны выделяются внушительным временем автономной работы за счёт большой аккумулятороной батареи на 6000 мАч и 7000 мАч соответственно. В результате батареи TECNO POVA 5 хватает, чтобы пользователь мог говорить в течение 39 часов по сотовой сети, 18 часов листал социальные сети и 14 часов смотрел видео. У POVA Neo 3 показатели тоже приличные — гаджет обеспечивает более 14 часов непрерывного гейминга, что само по себе очень достойно, плюс на нём можно смотреть видео уже 22 часа. Также POVA 5 поддерживает быструю зарядку на 45 Вт, а POVA Neo 3 — на 18 Вт.

С производительностью у смартфонов тоже проблем нет — бренд использует мощные решения от компании MediaTek, благодаря чему пользователь получает возможность с комфортом играть в игры, наслаждаться обработкой фотографий из отпуска, листать социальные сети и общаться с друзьями. Безусловно, производитель позаботился о дизайне, который выглядит феноменально привлекательно, а также о весьма продвинутой системе камер, большом дисплее, наличии качественных аудиокодеков и достойных динамиков. И, что немаловажно, оба смартфона достаточно доступные — TECNO POVA 5 стоит от 17 990 рублей, тогда как POVA Neo 3 стартует с отметки в 12 990 рублей. А до 7 августа текущего года ещё и действует специальная цена.