TECNO представила свой первый складной смартфон для России

18 апреля в Москве прошла презентация бренда TECNO, в рамках которой был представлен их первый складной смартфон — PHANTOM V FOLD. Новинку оснастили основным AMOLED-экраном на 7,9 дюйма. В пике его яркость достигает 1100 нит. В складном состоянии диагональ дисплея составляет 6.4 дюйма. В качестве процессора выступает производительный MediaTek Dimensity 9000+, который в AnTuTu набирает чуть больше 1 000 000 баллов. За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки на 45 Вт.

Для данной модели инженеры TECNO разработали прочный шарнирный механизм складывания. Тестирование показало, что он может выдержать более 200 000 складываний, чего хватит примерно на 11 лет эксплуатации смартфона.В общей сложности в PHANTOM V Fold установлено 5 модулей камер. Основная камера с разрешением на 50 Мпикс и светосилой f/1.85 позволяет получать высококачественные фотографии даже в условиях недостаточного освещения. Еще в смартфон встроили ультраширокоугольник на 13 Мпикс, портретный объектив, а также две фронтальные камеры на 16 и 32 Мпикс.В России PHANTOM V Fold будет продаваться в одной конфигурации с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт внутренней памяти. Стоимость на смартфон составляет 109 990 рублей.