TECNO привезла в Россию складной смартфон PHANTOM V Fold

Сегодня компания TECNO официально анонсировала старт продаж новейшего складного смартфона PHANTOM V Fold в России — в 19:00 по Москве будет проведена полноценная онлайн-презентация в официальной группе «ВКонтакте». Стоит отметить, что хотя устройство является первым складным смартфоном бренда, производитель позаботился о том, чтобы гаджет не уступал конкурентам ни по дизайну, ни по производительности, ни по камерам. Например, устройство получило огромный AMOLED-дисплей с диагональю 7,9 дюйма с 2К-разрешением, надёжный механизм складывания и крайне привлекательный корпус. Данный дисплей также поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц, а внешний AMOLED-дисплей привлекает внимание соотношением сторон 21:9 с разрешением Full HD+.

В компании заявили, что за разработку шарнира (механизм складывания гаджета) отвечают собственные инженеры TECNO, которые создали крайне практичное решение с запасом прочности в 200 тысяч складываний. Это значит, что вы скорее устанете, чем дисплей доберётся хотя бы до четверти своего ресурса. При этом за производительность смартфона отвечает процессор MediaTek Dimensity 9000+, разработанный по 4-нанометровому технологическому процессу, плюс «под капотом» расположено 512 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти. В данной комплектации PHANTOM V Fold будет продаваться за 109 990 рублей в магазинах OZON, М.Видео, DNS, МТС, Билайн и не только, но до 9 мая новинку можно купить всего за 79 990 рублей.
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