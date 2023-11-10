TECNO проведёт мероприятие в честь 6-летия

Отличные новости для поклонников современных передовых технологий — бренд смартфонов и различных умных гаджетов TECNO в честь своего шестилетия на российском рынке проводит интересную акцию под названием «TECNO день». Данное мероприятие пройдёт в главных торговых центрах четырёх крупнейших городов России, так что все желающие смогут посетить мероприятие и получить море положительных эмоций. Соответственно, в период с 11 ноября по 2 декабря жители (и не только) Москвы (11.11 Москва, МЕГА Белая дача), Санкт-Петербурга (18.11 Санкт-Петербург, ТРЦ Галерея), Екатеринбурга (25.11 Екатеринбург, ТРЦ “Гринвич») и Самары (02.12 Самара, ТРК “Космопорт») могут провести целый день вместе с брендом TECNO, принять участие в различного рода активностях и даже получить приятные подарки.

Кроме того, представители TECNO сообщают, что с 8 ноября по 4 декабря на смартфоны бренда будут действовать приличные скидки у всех официальных партнёров, так что желающим получить качественный гаджет и при этом сэкономить — самое время заняться этим вопросом. В рамках же тематической акции можно будет посетить креативную фотозону, чтобы сделать фотографию с огромным тортом, а те, кто выложат фотографию на странице «ВКонтакте» с хештэгом #TECNOдень и подпишется на официальную группу TECNO Россия, получат гарантированный приз — футболку и скидку в 10% на всю продукцию TECNO на платформе OZON. Отличная возможность провести время в интересной локации, получить приятные призы и узнать что-то новое.