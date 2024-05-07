TECNO сообщила о старте продаж POVA 6 и POVA 6 Neo

У более доступной модели TECNO POVA 6 Neo тоже есть ряд преимуществ — батарея на 7000 мАч говорит сама за себя, она поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, плюс имеется процессор MediaTek G99 Ultimate, два стереодинамика и достойной системой камер. Отдельно стоит упомянуть дизайн данных гаджетов — они выглядят очень привлекательно на фоне однотипных конкурентов за счёт рисунка на тыльной панели и более ярких цветов корпуса. Стоит TECNO POVA 6 25 990 рублей за базовую версию на 8/256 ГБ (есть более дорогая версия на 12/256 — за неё просят 28 990 рублей). У POVA 6 Neo цена немного ниже — 18 990 рублей за модель 8/128 ГБ и 20 990 рублей за модель 8/256 ГБ. Достойные представители своей ценовой категории с привлекательными характеристиками и возможностями.