TECNO сообщила о старте продаж POVA 6 и POVA 6 Neo

Сегодня бренд TECNO официально сообщил о старте продаж сразу двух смартфонов нового поколения POVA на территории России — это POVA 6 и POVA 6 Neo. Оба смартфона получили достаточно привлекательный дизайн, длительное время автономной работы, современные дисплеи и приличный набор характеристик. Например, TECNO POVA 6 получил аккумуляторную батарею на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 70 Вт, которой явно хватит для длительной работы со всеми функциями устройства. Ещё у этой модели имеется дисплей на 6,8 дюйма с частотой обновления 120 Гц, 256 ГБ встроенной памяти и ОЗУ, которую можно расширить до 24 ГБ. Крайне интересный смартфон для фанатов мобильной фотографии, игр, работы с софтом и не только.

У более доступной модели TECNO POVA 6 Neo тоже есть ряд преимуществ — батарея на 7000 мАч говорит сама за себя, она поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, плюс имеется процессор MediaTek G99 Ultimate, два стереодинамика и достойной системой камер. Отдельно стоит упомянуть дизайн данных гаджетов — они выглядят очень привлекательно на фоне однотипных конкурентов за счёт рисунка на тыльной панели и более ярких цветов корпуса. Стоит TECNO POVA 6 25 990 рублей за базовую версию на 8/256 ГБ (есть более дорогая версия на 12/256 — за неё просят 28 990 рублей). У POVA 6 Neo цена немного ниже — 18 990 рублей за модель 8/128 ГБ и 20 990 рублей за модель 8/256 ГБ. Достойные представители своей ценовой категории с привлекательными характеристиками и возможностями.
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